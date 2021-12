EUA. Agentes do FBI infiltraram-se em protesto para vigiar manifestantes

Os participantes no protesto na cidade de Portland, no início do ano, saíram então às ruas por considerarem quenem da riqueza das grandes empresas.“Não aos polícias, não à prisão, abolição total”, cantaram os manifestantes, muitos deles segurando cartazes com símbolos anarquistas. “Não queremos o Biden, queremos justiça”, gritavam outros. Alguns chegaram mesmo a partir janelas da sede local do Partido Democrático.Segundo a recente investigação do, filmando os acontecimentos e seguindo suspeitos de vandalismo para orientar a polícia local no sentido de realizar detenções”.Ainda de acordo com o, a alegada operação gerou preocupações dentro do FBI, que terá questionado a sua ética.Dois funcionários que não quiseram ser identificados disseram ao jornal norte-americano que alguns agentes estavamAs fontes fizeram referência ao Programa de Contrainteligência, programa secreto posto em prática pelo FBI nas décadas de 1950 e 1960 e que envolvia operações ilegais para espiar e travar grupos de ativistas.

“Táticas insidiosas”

Os agentes alegadamente infiltrados no protesto de janeiro deste ano vestiram roupa escura numa aparente tentativa de se integrarem entre os manifestantes, que se vestiam de preto e usavam máscaras para ocultar a identidade.As operações do FBI nesse dia levaram aque danificaram propriedades privadas ou transportavam armas.Bobbin Singh, diretor do Centro de Investigação Judicial do Estado do Oregon, Estado onde decorreu o protesto em questão, jáO ex-agente especial do FBI, Mike German, também criticou o sucedido, considerando em declarações aoque o Departamento Federal de Investigação “deveria concentrar os seus recursos em grupos envolvidos em violência fatal, não em vândalos”.As alegadas operações do FBI não serão as primeiras deste género no Oregon. Ainda este mêsdepois de o seu núcleo antiterrorismo ser acusado de vigiar ilegalmente ativistas ambientais que se manifestaram contra um gasoduto.