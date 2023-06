EUA agradecem a países africanos esforços de paz em conflito

Antony Blinken falou com Pandor sobre a recente visita aos dois países por uma delegação de sete nações africanas, disse, na quinta-feira, em comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado Matthew Miller.

"Blinken agradeceu os esforços da delegação e sublinhou a força do compromisso dos EUA com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e a visão da Ucrânia de uma paz forte e duradoura que ponha fim à guerra brutal da Rússia", notou Miller.

Em meados de junho, a delegação de líderes africanos visitou a Ucrânia e a Rússia numa tentativa de mediar o conflito.

Apesar de os países terem tomado posições diferentes em relação à guerra, a delegação optou por uma estratégia de não-alinhamento.

O grupo incluiu representantes de África do Sul, Senegal, Zâmbia, Comores, Egito, Uganda e República do Congo.

A proposta de paz africana é mais uma das iniciativas apresentadas por atores internacionais para mediar o conflito que se arrasta há mais de 15 meses.

A China e o Brasil também avançaram com propostas, embora a Ucrânia tenha insistido que só vai considerar as que contemplem uma série de condições às quais não está disposta a renunciar, como o regresso às fronteiras internacionalmente reconhecidas até 2014, incluindo a península da Crimeia, o fim do conflito e a apresentação na justiça dos responsáveis por crimes de guerra.

A 24 de fevereiro do ano passado, Moscovo lançou uma ofensiva militar, justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.

A invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.