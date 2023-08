EUA ajudam Costa Rica a combater o crime organizado

A Casa Branca indicou que o dinheiro será destinado a diferentes projetos, incluindo melhorias nas esquadras da polícia, da Guarda Costeira e no Serviço de Vigilância Aérea da Costa Rica, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

O anúncio foi feito horas depois de uma reunião entre os presidentes da Costa Rica, Rodrigo Chaves, e dos EUA, Joe Biden, em Washington.

No encontro, os líderes discutiram como aprofundar a cooperação bilateral em "questões de segurança para combater o crime organizado e o consequente aumento da violência e da corrupção", acrescentou a Casa Branca.

Na reunião, Biden e Chaves também abordaram a questão da migração no continente, especificamente os esforços dos EUA para controlar a chegada de migrantes à fronteira através da rota da selva de Darien, que passa pela Costa Rica.

O presidente dos EUA agradeceu ao governo centro-americano a cooperação na "promoção de uma migração segura, ordenada e regular".

Os dois chefes de Estado falaram da importância de compreender a natureza do fenómeno" da migração e de o gerir, encontrando simultaneamente soluções para os problemas estruturais" na origem, como a pobreza e a falta de oportunidades, disse Chaves à imprensa, no final da reunião.

A Costa Rica, com cerca de 5,1 milhões de habitantes, tem uma situação migratória complicada: tornou-se o principal destino dos nicaraguenses que fogem do país e é também uma rota de trânsito para aqueles que atravessam a perigosa selva de Darien, entre a Colômbia e o Panamá, com destino aos EUA.

Esta foi a primeira reunião bilateral entre Biden e Chaves, que assumiu o cargo em maio de 2022.