EUA ameaçam voltar a bombardear a Síria

Na reunião especial desta segunda-feira dedicada à situação na Síria e no Médio Oriente, Nikki Haley lembrou que os Estados Unidos podem voltar a fazer o que fizeram no ano passado, quando bombardearam uma base aérea do governo sírio em retaliação a um ataque do regime com armas químicas.



O aviso americano surge na sequência do pedido formal ao Conselho de Segurança para que exija um cessar-fogo imediato de 30 dias em Damasco e Ghouta Oriental.