EUA. Anthony Fauci garante que número de testes não abrandou

Os especialistas da Casa Branca de combate à pandemia foram no entanto ao Congresso e garantem que o ritmo de testes não abrandou.



Mais uma polémica do presidente numa altura em que muitos Estados registam novos surtos preocupantes da doença. A reportagem é do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.