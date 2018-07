Partilhar o artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo Imprimir o artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo Enviar por email o artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo Aumentar a fonte do artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo Diminuir a fonte do artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo Ouvir o artigo EUA anulam visto do presidente da petrolífera Citgo

Tópicos:

Citgo, El Pitazo Asdrúbal, Iorque,