EUA anunciam 79,3 milhões de euros para apoiar resposta humanitária no Sudão do Sul

"Este fundo vai fornecer proteção, oportunidade económica, abrigo, assistência médica fundamental, apoio alimentar de urgência, fornecimento de água potável, saneamento e serviços de higiene fundamentais para quase quatro milhões de refugiados e deslocados internos no Sudão do Sul", refere uma nota do Departamento de Estado norte-americano.

Deste valor, cerca de 53 milhões de dólares (44,3 milhões de euros) serão atribuídos através da agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional e perto de 43 milhões de dólares (35,9 milhões de euros) pelo Departamento de Estado, pretendendo apoiar o país que abriga também comunidades de Uganda, Sudão, Etiópia, Quénia e República Democrática do Congo (RDCongo).

Com este valor, a administração norte-americana eleva para 482 milhões de dólares (402,5 milhões de euros) o total alocado para ajuda humanitária desde o início do ano.

"Inundações, violência política e falta de uma governação eficaz nos últimos anos arruinaram o sustento, provocaram mais deslocados sul-sudaneses e destacaram a insegurança alimentar" no país, algo agravado pela pandemia de covid-19 e pelo conflito no país.

Washington insta os doadores e o Governo sul-sudanês a trabalhar em conjunto com as Nações Unidas e com a comunidade internacional para "apoiar a resposta humanitária" no país.

Apesar de considerar que "a assistência humanitária não vai salvar o país", o Departamento de Estado norte-americano sublinha que "é vital para manter os civis vivos", concluindo que "a vontade política e soluções políticas são a única forma de pôr um fim ao sofrimento do povo sul-sudanês.

O Sudão do Sul, com maioria de população cristã, obteve a sua independência ao separar-se do Norte árabe e muçulmano em 2011. No entanto, a partir do final de 2013, o país entrou num conflito civil, provocado pela rivalidade entre o Presidente, Salva Kiir, e o seu então vice-presidente, Riek Machar, e que resultou na morte de mais de 380 mil pessoas.

As partes formaram um Governo de unidade nacional em 2016, que caiu poucos meses após a formação devido a um reinício da violência, tendo essa sido a primeira tentativa de pacificação do jovem país africano.

Em fevereiro do ano passado, Kiir e Machar oficializaram uma reconciliação, estabelecendo um Governo conjunto no mês seguinte.