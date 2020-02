EUA anunciam cessar-fogo parcial com talibãs

A Associated Press mencionou duas autoridades dos talibã afirmando que se afastariam da mesa de negociações se a proposta de uma semana de “redução da violência” não fosse aceite.Foi noticiado que o presidente Donald Trump tinha concordado com um acordo que diminuiria o número de tropas dos EUA, se os talibã realizassem uma pausa nos ataques. O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O'Brien, afirmou que estava "cautelosamente otimista sobre boas notícias poderem surgir"."O presidente deixou bem claro que terá de haver uma redução na violência e que haverá conversas intra-afegãs para que as coisas avancem", disse O'Brien.Ainda não são claros os detalhes de como vai ocorrer esta redução de violência e de quando se iniciará. O sequestro na semana passada de um trabalhador americano, alegadamente por um grupo de pessoas aliadas aos talibã, também pode complicar estas negociações.Um porta-voz do Departamento de Estado referiu apenas que "as conversas dos EUA com o taliban em Doha continuam em torno dos detalhes de uma redução na violência".

Donald Trump mostrou-se ansioso por apresentar progressos no abrandamento da guerra e por enviar as tropas de volta para os EUA durante a campanha de reeleição. Contudo, vários especialistas que se encontram no Afeganistão alertaram que presidente corre o risco de “oferecer um golpe de propaganda aos talibã”.







Já os analistas mencionaram que uma pausa temporária dos combates durante um inverno não era uma cedência. “É francamente ridículo. Está a nevar. Quem quer ir combater quando está a nevar?”, questionou Michael Semple, ex-Representante Especial da União Europeia no Afeganistão.“Eles estão todos a preparar-se alegremente para a ofensiva da primavera. Tanto quanto podemos dizer, conversando com eles em Doha e no Paquistão, eles assumem que, independentemente de terem a cerimónia de assinatura, esperam continuar com isso”, acrescentou.O acordo de cessar-fogo já esteve, anteriormente, em cima da mesa. Em setembro, Donald Trump anunciou que os líderes dos talibã estavam prestes a participar numa cerimónia de assinatura em Camp David. Contudo, esta foi interrompida após um ataque dos talibã em Cabul.Até o momento, os talibã recusaram-se a negociar com o governo de Ghani. E afirmaram que só negociariam se os membros do Governo abrissem discussões políticas mais amplas como cidadãos afegãos comuns.Atualmente, são 20 mil os soldados da NATO que se encontram no Afeganistão, incluindo 12 mil dos EUA. Haja acordo ou não, o Pentágono transmitiu que cerca de quatro mil deles podem ser retirados de lá.Ainda não é claro se Washington envia as tropas de volta para o Afeganistão se os talibã continuarem a fazer ataques ou se se retira das negociações de paz mais amplas.