Morte de Ayman al-Zawahiri. Joe Biden diz que foi feita justiça

O líder da Al Qaeda foi morto pelos Estados Unidos. Ayman al-Zawahiri era um dos terroristas mais procurados do mundo e supervisionou os ataques do 11 de setembro de 2001, juntamente com Osama Bin Laden. O presidente dos Estados Unidos diz que foi feita justiça.