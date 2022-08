EUA anunciam novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de mais de 770 milhões de euros

De acordo com o Departamento de Defesa norte-americano, no novo lote estão incluídas, entre outras,16 armas de disparo de artilharia, mil bazucas e 40 viaturas resistentes a minas..



Com este novo pacote de ajuda, aumenta para perto de... 10 mil milhões de euros o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, desde Agosto de 2021.



Valores que dispararam depois do início da guerra.