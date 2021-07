EUA apelam a consensos partidários e à formação de governo no Líbano

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, classificou a demissão de Hariri como "outro desenvolvimento dececionante para o povo libanês".



Hariri deixou o cargo após nove meses sem ter conseguido formar governo devido à falta de consenso político, no meio de um agravamento acentuado da crise económica que eclodiu no país em 2019, deixando-o que por estes dias deixou sem eletricidade e sem produtos básicos.



"A classe política do Líbano tem desperdiçado os últimos nove meses", disse Blinken, que salientou que a economia do país "está em queda livre e o atual governo não está a prestar serviços básicos de forma fiável".



Hariri abandonou inicialmente o governo após uma onda de protestos que irrompeu em outubro de 2019 contra a classe dirigente do país, levando à formação do executivo de Hasan Diab em Dezembro de 2019.



Contudo, o governo de tecnocratas de Diab também se demitiu em bloco após a explosão que assolou a capital libanesa a 4 de agosto de 2020, matando mais de 200 pessoas, ferindo 6.500 e causando uma destruição generalizada.



O próximo homem encarregado de formar um governo, Mustafa Adib, abandonou a função apenas um mês após a sua nomeação, devido a uma falta de consenso entre os blocos políticos, voltando Hariri a aceitar o mesmo desafio um ano mais tarde.



"É essencial que seja formado um governo empenhado que seja capaz de implementar as reformas prioritárias", disse o chefe da diplomacia dos EUA.



Neste contexto, considerou que o executivo deveria também começar a preparar-se para as eleições parlamentares de 2022, que, defendeu, deveriam ser realizadas "a tempo" e de uma forma "livre e justa".