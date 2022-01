EUA apelam Cartum ao diálogo enquanto manifestantes bloqueiam ruas do Sudão

A população decretou uma greve geral segunda-feira, após a morte de sete manifestantes baleados pelas forças de segurança, que usaram pela primeira vez armas pesadas, metralhadoras e baterias antiaéreas, em plena cidade.





A maioria das lojas manteve-se encerrada, assim com estabelecimentos escolares incluindo as universidades. A classe jurídica em peso anunciou recusar-se a trabalhar para um regime que acusam de “crimes contra a humanidade”.





Esta quarta-feira regressaram os tiros e as granadas de gás lacrimogéneo em Bourri, a nordeste de Cartum. Nos confrontos morreu pelo menos mais um manifestante às mãos das forças de segurança, de acordo com médicos e testemunhas às agências de notícias.







Foi a 72a vítima das manifestações que não cessam, a exigir o regresso à transição democrática e ao poder civil, num país quase sempre governado pelos militares desde a independência há 66 anos. O Sudão está mergulhado na violência desde o golpe de outubro de 2021 liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, chefe das Forças Armadas, o qual deteve na ocasião e depois demitiu a maioria dos civis que integravam as instituições governamentais e partilhavam com ele a responsabilidade da transição para um regime civil após o derrube do ditador Omar el-Béchir em 2019.







A morte coincide com a chegada ao país de emissários norte-americanos que vão apelar a Junta Militar que derrubou o governo de transição a dialogar com a oposição.





O enviado especial das Nações Unidas para o Corno de África, david Satterfield e a secretária de estado adjunto dos EUA, Molly Phee, reuniram-se com as famílias das vítimas e com organizações da sociedade civil.

Es«ntre estas, a Associação de Professores do Sudão, ponta de lança da revolução que derrubou Béchir e as Forças de Libertação e Mudança, FLC, principal agrupamento pró-civil do mesmo movimento.

Um dos seus representantes, Wajdy Saleh, apelou aos jornalistas presentes pelo “fim da violência sistemática contra os civis” e por um “processo político credível”.

As FLC apelaram depois a manifestações “de homenagem aos mártires” para amanhã em Cartum e sexta-feira em todo o país.





Os emissários americanos vão reunir com os generais que deverão sublinhar nunca ter dado ordem de disparar e apontar a morte por esfaqueamento de um general da polícia pelos manifestantes.





Nas ruas,, apesar de Abdel Fattah al-Burhane recusar ceder e ter por isso nomeado um gabinete ministerial composto pelos seus antigos vice-presidentes. O executivo perdeu a sua face civil depois da demissão do primeiro-ministro Abdallah Hamdock no início de janeiro e ainda não conseguiu substitui-lo.Hamdock, tentou cooperar com os militares depois de ter sido nomeado para o cargo em novembro mas desistiu devido à impossibilidade de conseguir conciliar as diferentes fações civis e à continuação da violência militar contra os protestos dos sudaneses.