EUA. Apelo ao fim dos tiroteios para dar lugar nos hospitais aos doentes de Covid-19

mayor Jack Young convocou para ontem uma conferência de imprensa em que Jack Young convocou para ontem uma conferência de imprensa em que declarou considerar "completamente inaceitável" o nível de violência que se tem registado naquela e noutras cidades norte-americanas. E prosseguiu: "Àqueles que queremcontinuar a matar pessoas nesta cidade: nós não vamos tolerá-lo. Vamos atrás de vocês e vamos apanhar-vos".





Enfim, Young apresentou um argumento inesperado para este anúncio de severidade: "Não podemos encher os nossos hospitais, as camas hospitalares, com pessoas que foram alvejadas sem motivo, porque vamos precisar dessas camas para pessoas que poderão ser infectadas com o coronavirus".



A conferência de imprensa fora convocada devido a um tiroteio ocorrido no Madison Park de Baltimore na noite de terça feira, que resultou em sete feridos internados no hospital. Baltimore é a cidade com maior tradição de incidentes sangrentos desde tipo no Estado de Maryland.