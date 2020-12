EUA apertam cerco a Facebook e outras gigantes tecnológicas

As chamadas gigantes tecnológicas, conhecidas pela inovação e pela criação de emprego, como o Facebook, a Google, a Amazon e a Apple, estão sob escrutínio do Congresso, reguladores federais, procuradores-gerais estaduais e autoridades europeias.





A Federal Trade Commission (FTC) e os procuradores-gerais acusaram, na quarta-feira, o Facebook de abusar do seu poder de mercado nas redes sociais para esmagar os concorrentes mais pequenos. Os reguladores apontam ainda que a conduta da empresa prejudicou as escolhas dos consumidores e prejudicou a privacidade dos seus dados.

O Facebook é acusado, por isso, de privar os consumidores dos benefícios de um mercado competitivo e de uma melhor proteção da privacidade, ao adquirir dois dos seus principais concorrentes, o Instagram e o WhatsApp. Há ainda um segundo processo que conta com o apoio de 46 Estados e que poderá ter como desfecho o desmembramento da empresa que gere a maior das redes sociais.





A empresa, fundada por Mark Zuckerberg, é acusada de ter usado "grandes quantias de dinheiro" para adquirir empresas que poderiam ameaçar o seu domínio, como é o caso do Instagram e do WhatsApp.







estas táticas esmagam a concorrência e limitam as alternativas viáveis ​​para os consumidores. As empresas, incluindo lojas familiares, podem ter de pagar mais por anúncios se tiverem menos opções para alcançar os consumidores nas redes sociais.



Os analistas, citados pela Associated Press , consideram que. As empresas, incluindo lojas familiares, podem ter de pagar mais por anúncios se tiverem menos opções para alcançar os consumidores nas redes sociais.

A FTC considera, portanto, que as aquisições feitas pelo Facebook, que permitiram à empresa tornar-se numa potência sem rival à altura, devem ser desfeitas. Nesse sentido, a instituição pediu ao tribunal que obrigasse o Facebook a vender os seus serviços de mensagens de Instagram e WhatsApp.

Facebook processado por "esmagar" concorrência e confiança no mercado



A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, numa conferência de imprensa, afirmou ser "muito importante bloquear esta aquisição predatória de empresas e restaurar a confiança no mercado".







James alegou ainda que o Facebook tinha a prática de abrir o seu site a criadores de aplicações externos, cortando depois abruptamente a ligação quando os via como uma ameaça ao negócio. A procuradora apontou também o dedo à empresa por utilizar o seu domínio do mercado para recolher dados dos consumidores e convertê-los numa fortuna em receitas publicitárias.





"Durante quase uma década, o Facebook tem usado o seu domínio e monopólio para esmagar rivais mais pequenos e arrasar a competição, às custas dos utilizadores", afirmou a procuradora-geral.







"As ações do Facebook para consolidar e manter o seu monopólio negam aos consumidores os benefícios da concorrência", reiterou à "O objetivo é fazer reverter a conduta anticoncorrencial do Facebook e restaurar a concorrência para que a inovação e a livre concorrência possam prosperar", acrescentou.

, reiterou à CNN Ian Conner, Diretor da FTC., acrescentou.





Também o procurador-geral da Carolina do Norte, Josh Stein, afirmou que o litígio pode alterar o panorama das comunicações, como aconteceu com o desmembramento do monopólio dos serviços telefónicos locais da AT&T, no início dos anos 80.







Entre os analistas há quem associa este novo processo ao Facebook com o cenário politico norte-americano, que garantiu não só da administração cessante de Donald Trump como do Partido Democrata os apoios necessários para desmantelar alguns dos maiores grupos empresariais das tecnologias.







O Instagram e o WhatsApp estão entre as cerca de 70 empresas que o Facebook adquiriu ao longo dos últimos 15 anos. A primeira grande aquisição aconteceu há mais de oito anos, em Abril de 2012, quando o Facebook anunciou a compra do Instagram, por mil milhões de dólares. Dois anos depois, a empresa adquiriu a plataforma de troca de mensagens com mais sucesso em todo o mundo, o WhatsApp, por 13,8 mil milhões de euros.







É de realçar, no entanto, que ambas as operações foram aprovadas na altura pela mesma agência reguladora, a FTC, que está agora a intentar a ação judicial.







Entretanto, esta gigante tecnológica respondeu às acusações alegando que tanto o Governo federal como as autoridades dos 48 Estados em causa ignoram os efeitos que a decisão terá na comunidade empresarial e nos utilizadores dos seus serviços.



"Depois de aprovar as nossas aquisições há anos, o Governo quer agora uma segunda tentativa, sem se preocupar com o impacto que tal precedente teria sobre toda a comunidade empresarial ou sobre as pessoas que escolhem utilizar os nossos produtos todos os dias", frisou o Facebook, em comunicado.





O Facebook considera as acusações como "história revisionista", que pune empresas de sucesso.



"O governo agora quer uma reformulação, enviando um alerta assustador para as empresas norte-americanas, de que nenhuma venda é definitiva".







Já em 2019 o Facebook foi multado em cinco mil milhões de dólares, por violações da privacidade e instituiu uma nova supervisão e restrições aos seus negócios. A multa foi a maior que a agência alguma vez aplicou a uma empresa de tecnologia, embora não tenha tido impacto visível nos negócios da rede social.





Mas o Facebook não é o único alvo das autoridades da concorrência nos EUA. Em outubro, o Departamento de Justiça processou o Google por abusar do seu domínio de pesquisa e publicidade online.



Este processo, anunciado apenas duas semanas antes do dia da eleição, trouxe acusações de motivação política de alguns quadrantes. Segundo a AP, a ação foi apresentada por uma agência chefiada por um procurador-geral considerado como um aliado próximo de Donald Trump, que muitas vezes criticou publicamente o Google.





No mês passado, as autoridades europeias acusaram também a Amazon de prejudicar a concorrência ao usar dados de vendedores independentes para seu próprio benefício.