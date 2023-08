EUA aplicam 2,78 mil milhões de euros na adaptação de infraestruturas a eventos climáticos extremos

Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América (EUA) indicou que esse financiamento integra o programa `Investir na América`, um pilar fundamental da agenda económica do Presidente, e visa apoiar projetos selecionados para adoção de códigos de construção resistentes a riscos, mitigação de inundações, fortalecimento de redes elétricas, entre outros.

"As seleções, através de dois programas competitivos de subvenções, ajudarão as comunidades em todo o país a aumentar a resiliência às alterações climáticas e aos fenómenos meteorológicos extremos", diz o comunicado do Departamento de Segurança Interna.

De acordo com as autoridades norte-americanas, comunidades em todo o país estão a enfrentar eventos climáticos severos mais frequentes e intensos, resultando em impactos devastadores nas suas casas, empresas e famílias.

"Os nossos parceiros locais e comunitários são os primeiros a responder quando ocorrem eventos climáticos extremos e estão na linha da frente da construção da resiliência (...) aos impactos das alterações climáticas", disse o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.

"Ao investir hoje no fortalecimento das nossas infraestruturas críticas, especialmente para as comunidades mais marginalizadas e vulneráveis, a agenda do Presidente [Joe] Biden irá manter os americanos e as suas comunidades mais seguros e resilientes", acrescentou.

De acordo com Deanne Criswell, administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês), embora a sua agência ajude as comunidades a responder e recuperar-se desses desastres, também é fundamental construir resiliência antes que os desastres aconteçam.

Os Estados Unidos, juntamente com outros países, vêm sendo afetados por eventos climáticos adversos, como inundações, furacões, secas, incêndios florestais ou calor extremo, atribuídos por grande parte da comunidade científica às alterações climáticas globais.

Uma tempestade tropical irá atingir esta semana o Estado da Florida, onde há pouco menos de um ano o furacão Ian deixou um rasto de morte e destruição.