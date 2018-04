EUA apoia observadores nacionais e internacionais em Timor Leste

Lusa25 Abr, 2018, 08:44 | Mundo

"Eleições livres, justas e transparentes ajudam a construir a confiança entre o povo timorense e o seu governo", afirmou a embaixadora dos Estados Unido em Timor-Leste.

"O nosso apoio ajuda o país a avançar para um futuro autossuficiente, com instituições democráticas fortes e uma população saudável e próspera", sublinhou Kathleen M. Fitzpatrick, em comunicado divulgado pela embaixada.

Os timorenses votam no próximo dia 12 de maio para eleger os 65 deputados do Parlamento Nacional, no que será o quarto ato eleitoral desde novembro de 2016, depois de eleições locais, presidenciais e legislativas.

No âmbito do processo eleitoral em curso, a agência de cooperação externa dos Estados Unidos, a USAID, apoiou o Instituto Republicano Internacional (IRI) com a colocação de 18 observadores internacionais durante as próximas eleições.

A equipa de observação internacional inclui membros do conselho da IRI e outros funcionários da IRI, um ex-embaixador dos Estados Unidos no Banco Asiático de Desenvolvimento e membros do Partido Liberal da Austrália.

O Observatório da Igreja Católica para os Assuntos Sociais (OIPAS) recebeu ainda assistência norte-americana para colocar pelo menos um observador nacional em cada um dos 885 centros de votação em todo o país no dia da eleição.

A USAID também apoia três equipas internacionais de observadores de longo prazo do IRI e 48 equipes da OIPAS que acompanham o ambiente de campanha eleitoral.

Antes das eleições, os partidos políticos e coligações receberam apoio e formação para "desenvolver mensagens temáticas de campanha e para incentivar a participação de mulheres e jovens".

Depois do voto, indicou o comunicado, os EUA vão apoiar o fortalecimento das capacidades humanas e institucionais do Parlamento Nacional, dando apoio técnico ao grupo de mulheres parlamentares.

A campanha para as eleições de 12 de maio decorre até 09 de maio.