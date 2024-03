EUA apoiam com 13 milhões de euros nutrição e segurança alimentar em Timor-Leste

O projeto, denominado "Avançar o Sistema Alimentar e de Nutrição", está orçado em 15 milhões de dólares (cerca de 13,8 milhões de euros) e terá a duração de cinco anos, com especial foco nos municípios de em Aileu, Ainaro e Ermera.

O "Avança San" visa promover as práticas agrícolas climaticamente inteligentes, diversificar a produção de culturas, apoiar as pequenas e médias empresas agroalimentares.

O projeto inclui também a realização de campanhas comunitárias sobre a diversidade alimentar e a defesa de hábitos saudáveis para melhorar o bem-estar nutricional.

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em Timor-Leste, Marc Weinstock, disse que o projeto "é oportuno", porque segue "investimentos anteriores do Governo norte-americano" no setor agrícola e é mais um passo para "sublinhar a urgência do combate à má nutrição, especialmente entre mulheres e crianças menores de cinco anos".

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, presente na cerimónia de lançamento do projeto, salientou que as principais preocupações do país são o "setor agrícola, a segurança alimentar e a nutrição".

O "Avança San", que vai ser implementado pela Associação Nacional de Empresas Cooperativas timorenses, vai também dar assistência personalizada a agricultores e mulheres para garantir acesso a dietas nutritivas.

De acordo com dados do Programa Alimentar Mundial, cerca de 360 mil pessoas em Timor-Leste, com cerca de 1,3 milhões de habitantes, enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar.