EUA apreendem armas de navio iraniano com destino ao Iémen

Na operação, que teve lugar a 20 de dezembro, foram apreendidas cerca de 1.400 espingardas AK-47 e 226.600 balas de munições, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, num comunicado.

O porta-voz disse que o contrabando de armas do Irão para os Houthis "representa uma violação flagrante do embargo ao armamento, visado pela ONU" e acusou o Irão de "prolongar a guerra no Iémen".

A Marinha dos EUA indicou numa declaração que a operação envolvia o USS Tempest e o USS Typhoon, que efetuaram um embarque de verificação da bandeira que determinou que o navio era do Irão.

Havia cinco pessoas a bordo do navio que se identificaram como cidadãos iemenitas e que serão devolvidos ao Iémen.

As operações da Quinta Frota dos EUA, com sede no Bahrein, cobrem o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã, o Mar Vermelho, partes do Oceano Índico e áreas no Estreito de Hormuz, o Canal de Suez e o Estreito de Bab el Mandeb.

O conflito do Iémen eclodiu em 2014, quando os rebeldes Houthi conquistaram grandes partes do oeste e norte do país, incluindo a sua capital, Sana`a, e escalou em 2015 com a intervenção da aliança árabe sunita.

A ONU considera que os combates causaram a pior catástrofe humanitária do planeta, com mais de 24 milhões de pessoas ou 80% da população do país a necessitar de alguma forma de assistência.