EUA apresentam na ONU destroços de drones iranianos recolhidos na Ucrânia

Esta é a primeira vez que as estruturas de informações do Departamento de Defesa norte-americano exibem na ONU partes de motores e outros componentes de drones militares fabricados pelo Irão, que Washington alega terem sido “recuperados” em territórios atacados pelos russos, na Ucrânia. Os especialistas dos serviços secretos norte-americanos identificaram, entre os destroços, peças das aeronaves não tripuladas Shahed 131 e Shahed 136.





"Não são réplicas, são reais. Armas de guerra que o Irão transferiu para atores maliciosos", em violação da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear iraniano, acusou a embaixadora norte-americana Linda Thomas-Greenfield.





O Pentágono argumenta assim estar demonstrado que o regime dos ayatollahs e a Rússia de Vladimir Putin "aprofundaram relações".





Funcionários do Pentágono mostraram a quatro jornalistas vários fragmentos e destroços de drones militares, comparando aeronaves encontradas no Iraque com outras "quase idênticas" àquelas que foram recuperadas na Ucrânia em 2022.







Os mesmos destroços foram apresentados na quinta-feira a representantes de "mais de 40 países" e ao secretariado da ONU.





"O aprofundamento das relações russo-iranianas é muito preocupante", disse um analista da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, na sigla em inglês) em Nova Iorque, acusando o Irão de "mentir" sobre o fornecimento de drones para a "guerra russa" na Ucrânia.





"Os sistemas têm o mesmo tamanho e forma e foram construídos com materiais e componentes semelhantes", acrescentou, citado pela France Presse.







De acordo com o Pentágono, outra prova de que os drones são iranianos é a "estrutura em favo de mel" que, segundo outro analista dos serviços secretos militares, é "quase de certeza" a marca registada de Teerão.