EUA arriscam "terceira guerra mundial" com Donald Trump, diz senador republicano

RTP09 Out, 2017, 07:17 / atualizado em 09 Out, 2017, 10:40 | Mundo

"Ele preocupa-me (...) deve inquietar todos aqueles que amam o nosso país", disse o antigo apoiante de Donald Trump numa entrevista publicada no domingo pelo The New York Times.

Trump voltou este domingo a usar o Twitter para os seus ataques políticos. O alvo do fim-de-semana era bem preciso: o senador Bob Corker, republicano e forte apoiante do presidente no passado. Terá mesmo sido cogitado para lugares-chave da Administração.

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de outubro de 2017

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 8 de outubro de 2017

Este é apenas o primeiro de uma série de tweets, nos quais acaba acusado pelo mau acordo - nas palavras de Trump - negociado pelos Estados Unidos com o Irão.A resposta de Corker surgiu, primeiro, através do, onde lamentava que a Casa Branca se tivesse tornado num centro de dia para adultos.Logo depois, a entrevista ao. Mas o diálogo entre Donald Trump e Bob Corker não vem de agora. Na semana passada foi questionado sobre a o ambiente tenso que envolve a relação entre o presidente e o secretário de Estado Rex Tillerson. A resposta de Corker foi vista como um golpe letal para Trump.O senador republicano, visto como uma peça fundamental para a negociação de medidas emblemáticas de Trump, descreveu Tillerson, o secretário da Defesa, James Mattis, e o chefe de pessoal da Casa Branca, John Kelly, como "aquelas pessoas que ajudam a separar o nosso país do caos".No Senado desde janeiro de 2007, Corker anunciou em setembro último que não pretende concorrer a um terceiro mandato em novembro do próximo ano.