EUA assumem a presidência mensal do Conselho de Segurança da ONU

Durante o mês de agosto, os Estados Unidos – um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança e com poder de veto – vão ser responsáveis pela definição da agenda e pela organização das reuniões do órgão máximo das Nações Unidas.O combate à fome e à insegurança alimentar é um dos temas prioritários da presidência norte-americana e será abordado já esta semana, na quinta-feira, num debate de alto nível presidido pelo chefe da diplomacia de Washington, Antony Blinken. Será a terceira presidência mensal consecutiva do Conselho de Segurança da ONU a focar atenções neste tema e na sua relação com os conflitos em curso no mundo, nomeadamente a guerra na Ucrânia e o consequente bloqueio de cereais nos portos ucranianos.A proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais será outro tema a marcar a agenda dos Estados Unidos no Conselho, com especial atenção para a Coreia do Norte e Síria. Ao longo do mês, será ainda abordado o 75.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanas, efeméride que será assinalada em dezembro deste ano.