EUA atingidos por enorme tempestade. Milhões de pessoas sem eletricidade

No Texas, milhões de pessoas continuam esta quarta-feira sem eletricidade. O que é o mesmo que dizer, perante as baixas temperaturas registadas, que passaram a noite com um frio de morte.













O frio que se faz sentir por estes dias deve durar pelo menos até ao próximo fim-de-semana. O Governador do Texas já exigiu respostas aos responsáveis pelo fornecimento de eletricidade.





Lina Hidalgo, do condado de Harris, escreveu no Twitter que "há a possibilidade de que as falhas de energia aconteçam para além do tempo desta tempestade".





Mais de quatro milhões de pessoas estavam esta terça-feira à noite sem energia, incluindo 1.4 milhões de indivíduos da zona metropolitana de Houston.





De acordo com a Reuters, também um quarto das casas em Dallas estavam às escuras.













Outro problema provocado pelo mau tempo e consequente falta de eletricidade é que o movimento de vacinação contra a Covid-19 foi em algumas regiões colocado em pausa devido à falta de condições. O Presidente dos EUA, Joe Biden, já veio dizer que o Governo Federal garantiu aos governadores dos Estados afetados pela tempestade de que terão toda a ajuda de emergência necessária.





