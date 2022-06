EUA. Atirador mata cinco pessoas em hospital de Oklahoma e suicida-se

Um atirador matou quatro pessoas, entre elas dois médicos, e suicidou-se de seguida. O agressor entrou no hospital de Saint Francis munido com uma pistola e uma espingarda. Dirigiu-se ao segundo piso do edifico onde disparou sobre doentes e pessoal de saúde antes de pôr fim à sua própria vida.