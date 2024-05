EUA terão autorizado uso de armas contra alvos na Rússia

O presidente norte-americano terá dado luz verde à utilização de armamento dos EUA apenas junto à frente de combate da cidade ucraniana de Kharkiv, próxima da fronteira com a Rússia.



A decisão equivale a um recuo por parte do chefe de Estado norte-americano e uma boa notícia para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que visitou Portugal na terça-feira.



Até agora, a Administração Biden opunha-se à utilização de armamento fornecido pelos Estados Unidos para atacar alvos na Rússia.



Ainda esta semana, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, tinha afirmado que os EUA eram contra o uso pela Ucrânia de armas norte-americanas para atacar território russo.



"A nossa posição não mudou nesta fase. Não encorajamos nem permitimos o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atacar em solo russo", frisou John Kirby, na terça-feira.



Medidas recentes



O conselheiro de Segurança Nacional assumiu esta posição depois do presidente francês, Emmanuel Macron, ter defendido essa possibilidade, numa altura em que a Rússia abriu uma nova frente de batalha a norte, na zona de Kharkiv.



Na segunda-feira, a Assembleia Parlamentar da NATO, uma instituição independente da Aliança Atlântica, aprovou uma declaração de apoio à capacidade da Ucrânia de atacar alvos militares na Rússia também com armas fornecidas por países aliados.



O texto foi aprovado por 47 dos 56 países ou instituições que compõem o organismo, que funciona como elo de ligação entre a NATO e os parlamentos dos países membros da Aliança Atlântica.



O presidente russo Vladimir Putin advertiu esta terça-feira a Europa das "graves consequências" se os países da NATO permitirem que a Ucrânia utilize armas ocidentais contra alvos em território russo.