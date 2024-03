EUA avaliam exportações de semicondutores para a China

Os controlos de exportação dos EUA foram lançados pela primeira vez em 2022 para combater a utilização de "chips" em aplicações militares, que incluem o desenvolvimento de mísseis hipersónicos e sistemas de inteligência artificial.

No ano passado, o Departamento do Comércio dos EUA ampliou os controlos, gerando protestos por parte das autoridades da China de que as restrições violam as regras do comércio internacional e "ameaçam gravemente a estabilidade das cadeias de abastecimento industrial".

A China afirmou que vai tomar "todas as medidas necessárias" para salvaguardar os seus direitos e interesses e instou Washington a levantar o controlo das exportações o mais rapidamente possível.

Questionada se os EUA estão a planear alargar ainda mais o controlo das exportações de semicondutores para a China, Raimondo disse, numa conferência de imprensa em Manila, que essa possibilidade estava constantemente a ser considerada.

"Analisamos esta questão todos os dias", disse Raimondo. A tecnologia está a mudar mais depressa do que nunca, o que significa que temos de acordar todos os dias e perguntar a nós próprios: 'Estamos a fazer o suficiente?'", disse.

"O meu trabalho é proteger o povo norte-americano e garantir que a China não tem acesso à tecnologia sofisticada que temos, incluindo de semicondutores e de inteligência artificial, e que eles não têm e que poderiam usar para capacitar os militares chineses", vincou.

Os EUA continuarão a vender semicondutores no valor de milhares de milhões de dólares à China, disse Raimondo.

"Quero ser clara. Não temos interesse em dissociar as nossas economias", afirmou, mas acrescentou: "Não podemos permitir que a China tenha acesso, para o seu avanço militar, à nossa tecnologia mais sofisticada".

Raimondo disse ter sido enviada pelo presidente Joe Biden a Manila com uma delegação de executivos de 22 empresas norte-americanas, que, segundo ela, planeiam investir cerca de mil milhões de dólares (914 milhões de euros) nas Filipinas, o mais antigo aliado de Washington na Ásia.