EUA avaliam "resposta" à Rússia após expulsão de "número dois" de embaixada em Moscovo

"Podemos confirmar que a Rússia expulsou o chefe adjunto da missão na Rússia, Bart Gorman. Gorman era o segundo funcionário com maior patente da embaixada dos EUA", disse um porta-voz do Departamento de Estado, sob condição de anonimato.

Tendo em conta esta medida "não provocada", que o governo dos EUA vê como um passo na "escalada" das tensões bilaterais, o funcionário acrescentou que Washington está a avaliar uma "resposta", ao mesmo tempo que decorre uma acumulação militar russa na fronteira com a Ucrânia.

Ao mesmo tempo, observou que "neste momento, mais do que nunca, é fundamental" que os dois países tenham "o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação".

Está em curso uma reunião do Conselho de Segurança da ONUN, convocada pela Rússia que este mês detém a presidência do órgão, a fim de discutir os Acordos de Minsk para a resolução do conflito no leste da Ucrânia.

Moscovo argumenta que a resolução das atuais tensões depende, em grande medida, da implementação desta resolução diplomática de 2014 sobre a crise no leste da Ucrânia.

Também hoje, o governo ucraniano e as milícias separatistas pró-russas acusaram-se mutuamente de violarem o regime de cessar-fogo no leste da Ucrânia, onde lutam há quase oito anos num conflito que já ceifou mais de 14.000 vidas.