EUA avisam Irão que seria "má ideia" fornecerem armamento à Rússia

"Aconselharíamos o Irão a não o fazer. Julgamos que é, realmente, uma má ideia", sugeriu o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em conferência de imprensa no Pentágono, em resposta a uma pergunta sobre uma possível assistência militar iraniana à Rússia.

O responsável pela Defesa dos EUA compareceu juntamente com o chefe de estado-maior general das Forças Armadas, Mark Milley, após uma reunião virtual do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, no qual participaram cerca de 50 países.

Milley assinalou por sua vez que também não considera boa ideia "o Irão proporcionar sistemas de armamento à Rússia, como foi referido nos meios de comunicação".

Na última semana, os `media` norte-americanos assinalaram que a Rússia estava a abastecer-se de centenas de `drones`, armados e não armados, provenientes do Irão e para serem utilizados na Ucrânia.

Os máximos responsáveis pelo setor de Defesa norte-americano pronunciaram-se um dia após a cimeira em Teerão entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Irão, Ebrahim Raisi, na qual abordaram a situação na Síria e manifestaram sintonia de posições.

Na semana passada, o Presidente dos EUA, Joe Biden, visitou Israel e indicou que a "paciência" estava a esgotar-se para que o Irão regresse ao acordo nuclear de 2015, mas defendeu a via diplomática face à pressão dos israelitas para ameaçar Teerão com a força militar.