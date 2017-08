EUA avisaram autoridades espanholas para ataques terroristas nas Ramblas

Alexandre Brito - RTP 31 Ago, 2017, 10:47 / atualizado em 31 Ago, 2017, 10:48 | Mundo

O documento agora revelado pelo El Periódico mostra que a 25 de maio os EUA contactaram os Mossos d´Esquadra dando a indicação de que o autoproclamado Estado Islâmico planeava atacar no verão "zonas turísticas" de Barcelona, em particular as Ramblas.



A informação, em si, já tinha sido avançada um dia depois dos atentados pelo mesmo jornal, mas logo desmentida pelas autoridades nos dias seguintes. Mas hoje o jornal publica uma cópia da mensagem que foi enviada pelos serviços secretos norte-americanos, uma confirmação de que o alerta foi mesmo enviado praticamente três meses antes do atentado nas Ramblas.



O jornal justifica a publicação deste documento nesta altura porque só agora foi "desativada a célula terrorista" e "identificadas todas as vítimas das ações terroristas".



O documento foi enviado pelo Centro Nacional de Contraterrorismo, um organismo que centraliza várias agêndias federais de informação e espionagem dos EUA, incluindo a CIA e a NSA, escreve o El Periódico.



A nota foi, de acordo com o jornal, enviada aos Mossos d´Esquadra diretamente, mas também às forças de segurança do Estado, ao Centro de Informações contra o Terrorismo e o Crime Organizado e ao Centro Nacional de Informações.



Apesar de não transmitir qualquer informação concreta - pistas para investigação como suspeitos, números de telefone, etc -, o documento seria suficiente para colocar em alerta as autoridades, eventualmente para avançarem com medidas de segurança para evitar o que veio a acontecer.