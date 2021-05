EUA. Bernie Sanders apresenta moção para travar venda de armas a Israel

Numa altura em que o conflito entre israelitas e palestinianos entra no 11.º dia, Bernie Sanders, senador dos EUA e ex-candidato democrata à presidência, apresentou uma moção contra a venda de armas a Israel.

O Congresso foi notificado do acordo a 5 de maio, cerca de uma semana antes de o Hamas, o movimento islamista no poder em Gaza, ter lançado os primeiros rockets contra Israel.

I believe that the United States must help lead the way to a peaceful and prosperous future for both Israelis and Palestinians. We need to take a hard look at whether the sale of these weapons is actually helping do that, or whether it is simply fueling conflict. — Bernie Sanders (@SenSanders) May 20, 2021

“Num momento em que bombas fabricadas nos EUA estão a devastar Gaza e a matar mulheres e crianças, não podemos simplesmente permitir que um outro grande acordo de venda de armas avance sem haver um debate no Congresso”, defendeu Sanders na sua conta pessoal da rede social Twitter.

“Os EUA não deviam carimbar a venda de armas ao Governo israelita”

The United States should not be rubber-stamping weapons sales to the Israeli government as they deploy our resources to target international media outlets, schools, hospitals, humanitarian missions and civilian sites for bombing.



We have a responsibility to protect human rights. https://t.co/OctBNYFpwp — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 19, 2021

A moção de Sanders é entregue um dia após um grupo de democratas da Câmara dos Representantes, encabeçado pela congressista Alexandria Ocasio-Cortez, ter apresentado uma resolução semelhante, defendendo que o Governo norte-americano não deve “carimbar” a venda de armas a Israel enquanto decorre a ofensiva na Faixa de Gaza.”, escreveu Alexandra Ocasio-Cortez no Twitter na quarta-feira. “Nós temos a responsabilidade de proteger os direitos humanos”, argumentou a congressista.As duas propostas incluem-se numa condenação generalizada por parte de defensores dos direitos humanos e alguns deputados ao apoio de Biden a Israel e à falta de reconhecimento e proteção dos direitos dos palestinianos.Apesar da pressão cada vez maior sobre Biden na defesa por um cessar-fogo, o apoio a Israel parece ser um assunto tabu no Congresso e é pouco provável que as duas resoluções consigam o apoio necessário para serem aprovadas.O presidente norte-americano, que tem sido cada vez mais pressionado, mesmo dentro do seu próprio partido, a assumir um papel mais ativo e público nas negociações com vista a um cessar-fogo, quebrou na quarta-feira o silêncio e pressionou o primeiro-ministro israelita a uma “redução significativa da violência”.Esta quinta-feira, um alto responsável do Hamas afirmou, porém, que os militares israelitas e palestinianos devem chegar a um acordo de cessar-fogo “dentro de um ou dois dias”.Pela primeira vez em 11 dias, os militares israelitas e palestinianos interromperam os ataques durante algumas horas esta noite. Desde o início da escalada do conflito, a 10 de maio, há registo de 230 mortes entre os palestinianos, incluindo 65 crianças. Do lado israelita, pelo menos doze pessoas morreram, incluindo duas crianças. Há milhares de feridos a reportar.