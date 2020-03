EUA. Biden continua a vencer nas primárias, pressão sobre Sanders aumenta

No dia em que o número de mortos nos Estados Unidos por Covid-19 ultrapassou a centena e atingiu todo o território norte-americano , a votação nos Estados da Florida, Illinois e Arizona ficou marcada pela anulação de comícios, por discursos virtuais e votações adiadas.





O Ohio, que também deveria ter ido a votos na terça-feira, adiou as eleições primárias a poucas horas da abertura das mesas de voto por receios de propagação do novo coronavírus. Louisiana, Georgia, Kentucky e Maryland também já adiaram os escrutínios para maio e junho.





Nas três votações realizadas, o antigo vice-presidente Joe Biden saiu vitorioso. Na Florida, onde muitos votantes hispânicos mais conservadores temem as ligações do passado de Bernie Sanders à Cuba de Fidel Castro, Biden conseguiu vencer de forma esmagadora, arrecadando 61,9 por cento dos votos, contra apenas 22,8 por cento de Sanders.







No Illinois, a vitória de Biden também foi clara, tendo alcançado 59,1 por cento dos votos contra 36,1 por cento de Sanders. Já no Arizona, onde ainda faltava apurar alguns votos na manhã de quarta-feira, o resultado não se apresentava tão esmagador, mas não deixava grande margem para dúvidas: Joe Biden com 43,6 por cento e Bernie Sanders com 31,6 por cento dos votos.







houve, nas votações de terça-feira, sinais claros de receio de propagação do vírus, com a redução da afluência às urnas, até porque ambas as campanhas presidenciais e os políticos locais não estiveram envolvidos nos tradicionais esforços de incitar os cidadãos a votar.

De acordo com o New York Times , até porque ambas as campanhas presidenciais e os políticos locais não estiveram envolvidos nos tradicionais esforços de incitar os cidadãos a votar.





Ainda assim, as três votações de terça-feira deram ainda mais firmeza aos resultados que Joe Biden tem vindo a alcançar desde o final de fevereiro, quando venceu a eleição da Carolina do Sul. Desde então,





Na contagem dos delegados atribuídos a cada um dos candidatos, Joe Biden conta nesta altura com uma margem confortável de avanço, com 1.147 delegados, contra 861 de Bernie Sanders.





São os delegados (quase quatro mil figuras do Partido Democrático) que vão escolher o candidato democrata na convenção do partido, em julho. Para garantir a nomeação ainda antes da convenção,

Biden seduz eleitorado de Sanders



No discurso de vitória - transmitido online a partir da casa docandidato – Joe Biden falou sobretudo do novo coronavírus e tentou tranquilizar o país. “Vamos resolver isto juntos”, assegurou.





Joe Biden apelou também aos eleitores do adversário Bernie Sanders e falou em específico de temas que marcam a campanha do senador, como a saúde e as alterações climáticas.





“O senador Sanders e os seus apoiantes trouxeram uma paixão notável e grande tenacidade no que diz respeito a esses temas, e alteraram a fundamentalmente o debate no nosso país”, frisou.





“Falo especialmente para os jovens eleitores, apoiantes de Sanders: eu oiço-vos, sei o que está em jogo e sei o que devemos fazer. Eu e o senador Sanders não concordamos sobre as táticas a seguir, mas partilhamos uma visão comum”, disse o candidato.





Joe Biden acrescentou ainda que a campanha que lidera tem como objetivo “unir o partido e depois unir a nação”.





O senador do Vermont não comentou os resultados de terça-feira, tendo dedicado apenas algumas palavras ao momento que os Estados Unidos e o mundo atravessam: “Neste momento de crise, é imperativo que nos mantenhamos unidos”, disse.





Sanders acrescentou ainda que o país se deve preparar para “um colapso económico que vai ter impacto na vida de milhões de trabalhadores”.





“Temos de assegurar que esta crise de saúde e crise económica não se tornam noutra oportunidade de fazer dinheiro para a América corporativa e para Wall Street”, frisou.





Os resultados de Joe Biden continuam a ser mais fortes entre o eleitorado afro-americano, entre os eleitores mais moderados e os eleitores com mais de 50 anos. No entanto, Bernie Sanders continua a obter melhores resultados entre os votantes mais jovens, algo que preocupa o Partido Democrático.





No entanto, com cada vez menos hipóteses de conseguir ultrapassar Joe Biden, a prioridade de Bernie Sanders poderá agora ser apenas estratégica: manter-se na corrida de forma a arrastar o candidato moderado mais para a esquerda.





A CNN destaca, ainda assim, que muitos democratas temem que as eleições do partido se arrastem por muitos mais meses, numa repetição do que aconteceu em 2016, ano em que Sanders enfrentou outra candidata da ala moderada, Hillary Clinton. , numa repetição do que aconteceu em 2016, ano em que Sanders enfrentou outra candidata da ala moderada, Hillary Clinton.





Chris Meagher, antigo conselheiro de Pette Buttigieg que declarou apoio a Joe Biden no início de março - após a desistência do seu candidato – considera que Bernie Sanders “deve examinar atentamente de que forma e porque razão continuaria na corrida”.





“Tendo em conta o tempo que [Sanders] esperou para abandonar a corrida presidencial em 2016, a pressão para desistir, sobretudo quando o candidato já está claramente decidido, é ainda maior”, completou.







David Axelrod, antigo conselheiro do Presidente Barack Obama, foi perentório nas declarações à CNN: "Terminou. A eleição terminou esta noite".







Se tudo correr como previsto, as próximas votações acontecem a 29 de março, em Porto Rico, e a 4 de abril, nos estados do Alasca, Havai e Wyoming. As eleições primárias prolongam-se nos próximos meses até ao final de junho.







Depois disso, a convenção democrata irá aclamar, em julho, o candidato escolhido para enfrentar Donald Trump, candidato republicano que é, neste caso, Presidente em funções. As eleições presidenciais realizam-se a 3 de novembro.