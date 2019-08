Partilhar o artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas Imprimir o artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas Enviar por email o artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas Aumentar a fonte do artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas Diminuir a fonte do artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas Ouvir o artigo EUA. Biden foi o alvo a abater no segundo debate entre democratas

Tópicos:

Barack Obama, Debate, Debate, Democratas, Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris, Presidência, EUA,