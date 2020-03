EUA. Bloomberg desiste da corrida à Casa Branca a favor de Biden

"Já não existe um caminho viável para a nomeação", afirmou Blooomberg em comunicado, depois dos resultados sofríveis obtidos na super terça-feira, apesar dos 500 milhões de dólares gastos em anúncios de campanha.





"Há três meses, apresentei a minha candidatura presidencial para vencer Donald Trump. Hoje, retiro-me da corrida pelo mesmo motivo: vencer Donald Trump, porque ficou claro para mim que continuar tornaria mais difícil conseguir isso", explicou Bloomberg, que concorria com um programa eleitoral próximo das ideias de Joe Biden.





A sua estratégia inovadora incluiu um enorme investimento em anúncios a nível nacional, para convencer os eleitores de que era o único capaz de vencer Donald Trump a 4 de novembro.







Blooomberg, de 79 anos, contratou ainda uma vasta equipa, composta por milhares de pessoas e concentrou esforços em ações nos 14 estados da super terça-feira.

Depois de ignorar a votação nos primeiros quatro estados e de só terça-feira entrar na corrida à nomeação democrata,

Obstáculos

A fraca participação de eleitores nas manifestações, frequentemente inferior à dos seus rivais, era um bom indicador do que se preparava.







O multimilionário contava somente com cinco por cento de apoio entre os democratas, quando anunciou a sua candidatura.







A sua prestação nos diversos debates televisivos também não foi convincente, sobretudo face a acusações de processos judiciais por assédio sexual nas empresas que dirige.

Michaelque lhe valeram a eleição, em 2001, para a liderança da cidade de Nova Iorque, além de críticas por parte da senadora e rival, Elizabeth Warren, por ter apoiado a eleição de Lindsey Graham, republicana e apoiante de Trump, na Carolina do Sul.como as inspeções policiais sem motivo aparente - do qual pediu desculpa, antes de anunciar a sua candidatura -, e o, um estribilho repetido pelos seus muitos detratores.

O fim do sonho

Os maus resultados obtidos, nas quatro primeiras votações, por Biden, até então líder nas sondagens, elevaram para 15 por cento os apoios, tanto entre democratas e independentes.







Antes da super terça-feira, Bloomberg tentava afirmar-se como o melhor substituto para enfrentar e vencer primeiro Sanders, na nomeação, e depois Trump, na eleição.

A vitória, para muitos surpreendente, de Biden, mesmo em estados como Massachussets, onde nem sequer fez campanha, deitou por terra os sonhos de Bloomberg.

O multimilionário obteve a sua fortuna, estimada em 60 mil milhões de dólares, depois de fundar a Bloomberg News, um dos principais meios de informação das empresas de Wall Street.







Nesta campanha, Bloomberg garantiu várias vezes que iria usar apenas a sua fortuna pessoal na própria candidatura e iria depois disso investi-la no candidato escolhido pelo partido, caso falhasse a nomeação. Ao conseguir agora o apoio de Bloomberg, Joe Biden alcançou o seu principal objetivo da super terça-feira, o de centrar os votos dos democratas moderados, contra a ala socialista personificada por Bernie Sanders.



Os mais recentes resultados apontam para uma vitória de Biden esta terça-feira, em nove dos 14 estados, e a obtenção de 453 delegados já eleitos.







Bernie Sanders terá vencido em quatro, incluindo a poderosa Califórnia, e terá obtido pelo menos 382 delegados.

Segunda-feira, dois candidatos desistiram a favor de Biden. Foram eles, Pete Butigieg e Amy Klobuchar.