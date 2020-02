EUA. Bloomberg entra em jogo e é atacado por rivais no debate dos democratas

Durante o debate, os vários candidatos uniram-se no ataque a Michael Bloomberg. O senador de Vermont, Bernie Sanders, destacou o apoio dado pelo magnata – ex-presidente da Câmara de Nova Iorque – à política da polícia da cidade para deter temporariamente, questionar e procurar civis e suspeitos nas ruas, em busca de armas e outras formas de contrabando.Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, comparou Bloomberg ao atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,Warren referiu também alguns comentários pejorativos que Bloomberg teria feito sobre mulheres e os acordos realizados para resolver casos de assédio sexual e processos hostis em locais de trabalho.A senadora do Minnesota, Amy Klobuchar, acusou Michael Bloomberg de se esconder atrás dos seus anúncios televisivos, enquanto Joe Biden destacou as críticas que o candidato fez à reforma do sistema de saúde executada pelo ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.“Um socialista que pensa que o capitalismo é a raiz de todo o mal e um bilionário que pensa que o dinheiro é a raiz de todo o poder. Não devemos escolher entre um candidato que quer queimar este partido e outro que o quer comprar”, acrescentou Buttigieg durante o debate.Relativamente às acusações de Elizabeth Warren, Bloomberg afirmou que na sua empresa “existem muitas mulheres com grandes responsabilidades”, mantendo a decisão de não desistir dos acordos de confidencialidade que mantêm em segredo os detalhes dos processos contra as suas empresas,





Globalmente, os meios de comunicação norte-americanos dizem que Bloomberg foi o grande derrotado da noite, o que levou, logo após o debate, o diretor de campanha do multimilionário a emitir um comunicado onde diz que o candidato estava apenas “a aquecer. Para a próxima corre melhor”. “Esperamos que o Mike continue a desenvolver o desempenho desta noite”, acrescentou Kevin Sheekey.





A verdade é que as sondagens conhecidas revelam que Bloomberg tem subido substancialmente nos últimos dias. É o terceiro candidato preferido pelos democratas nesta altura. No topo das sondagens está Bernie Sanders. Em segundo Joe Biden.



Durante o debate, o candidato de 78 anos foi também acusado de tentar “comprar a festa” e de acumular uma riqueza maior do que a dos 120 milhões de americanos mais pobres.

Bloomberg tem uma fortuna avaliada em cerca de 56 mil milhões de dólares





Quando questionado sobre a sua saúde – três meses depois de uma cirurgia cardíaca – e a eventual capacidade de liderar a Casa Branca, Bloomberg declarou que não iria divulgar quaisquer registos médicos sobre o seu estado de saúde.

O debate desta quarta-feira ocorreu no Paris Theatre, em Las Vegas, no Estado de Nevada, que realiza as suas votações primárias este sábado.