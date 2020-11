EUA. Cadeias de televisão interrompem transmissão de discurso de Trump

Com a contagem de votos ainda decorrer e a perder vantagem em alguns estados, Donald Trump fez uma declaração a pôr em causa a legitimidade do sistema eleitoral. O recandidato republicano voltou a usar as palavras "roubo" e "fraude". As três grandes cadeias de televisão de sinal aberto dos Estados Unidos interromperam a transmissão do discurso de Trump com a justificação de que o ainda presidente estava a mentir.