EUA. Câmara dos Representantes procura alternativas para investigar ataque ao Capitólio

A criação de uma comissão de inquérito para investigar o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro foi a votos no Senado na passada sexta-feira, tendo sido bloqueada pela ala republicana.“À luz da obstrução cobarde do Partido Republicano para a criação de uma comissão bipartidária, exorto o Presidente Biden a formar e nomear uma comissão presidencial para investigar detalhadamente a insurreição no Capitólio dos EUA, para identificar as pessoas e organizações que conspiraram ou estiveram envolvidos naquelas práticas violentas e fazer recomendações para evitar que este tipo de ataque se repita”, defendeu o deputado da Câmara dos Representantes Gerry Connolly.Na sexta-feira, após a votação,e que continua comprometido com essa tarefa, mas até ao momento ainda não esclareceu se Biden irá avançar com a nomeação de uma comissão de inquérito sem a aprovação do Congresso.

Pelosi apresenta quatro opções

Desta forma, Pelosi apresentou na terça-feira, durante uma reunião virtual com os membros democratas da Câmara dos Representantes, quatro opções para tentar avançar com uma investigação independente ao ataque ao Capitólio.

Os democratas precisam do apoio de pelo menos dez republicanos. Na sexta-feira conseguiram que seis republicanos votassem do seu lado e um sétimo falhou a votação, mas já tinha informado que votaria favoravelmente, o que significa que o Partido Democrata precisaria apenas do voto adicional de três republicanos.

Apesar de parecer um objetivo relativamente fácil de alcançar, é pouco provável que os democratas consigam convencer mais republicanos a votar favoravelmente na criação da comissão de inquérito. Na sexta-feira, os republicanos defenderam que a comissão bipartidária nada acrescentaria às investigações policiais que estão atualmente em curso, tendo já permitido a detenção de 450 pessoas envolvidas na invasão ao Capitólio, que provocou cinco mortos.e sublinhando que a investigação em curso é a “mais abrangente na história do país”. “Várias pessoas foram presas, muitas serão processadas. Ninguém vai sair impune", disse McConnell. "Acho que ficaremos a saber tudo o que precisamos de saber”, acrescentou.

As outras opções apontadas por Pelosi envolvem a investigação do ataque ao Capitólio pela Câmara dos Representantes, o que significa que as investigações seriam inerentemente partidárias. Pelosi sugeriu que ela própria poderia nomear um novo comité para conduzir a investigação ou atribuir a responsabilidade da investigação a um comité preexistente, como o da Segurança Interna. Como alternativa e quarta opção, Pelosi sugeriu que os comités poderiam simplesmente continuar com as suas investigações sobre o motim de 6 de janeiro.







O voto favorável de apenas seis republicanos, na passada sexta-feira, apenas comprova as profundas divisões políticas que ainda dilaceram os Estados Unidos, quase cinco meses depois do ataque ao Capitólio, e revela a influência que Trump ainda tem sobre o Partido Republicano.





O líder democrata no Senado, Chuck Schummer, acusou os republicanos de estarem a tentar “varrer as atrocidades daquele dia [6 de janeiro] para debaixo do tapete” por lealdade a Trump, que dias antes da votação tinha exortado os congressistas do seu partido a oporem-se à criação da comissão de inquérito, a qual apelidou de “armadilha democrata”.