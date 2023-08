EUA, Canadá e Reino Unido sancionam ex-governador de Banco do Líbano Riad Salamé

Num comunicado, o Departamento do Tesouro norte-americano indicou que as "ações corruptas e ilegais [de Salamé] contribuíram para o colapso do Estado de direito no Líbano".

O mandato de Riad Salamé terminou a 31 de julho, e o seu sucessor não foi ainda nomeado, num país em plena derrocada económica.

Riad Salamé "abusou da sua posição de poder, provavelmente em violação da lei libanesa, para enriquecer e enriquecer os seus associados canalizando centenas de milhões de dólares através de empresas de fachada para investimento em imobiliário europeu", revelou Washington.

As sanções norte-americanas, canadianas e britânicas incidem igualmente sobre o seu irmão, Raja Salamé, e a sua antiga secretária Marianne Hoayek, ao passo que Washington e Londres incluem ainda a sua ex-companheira, Anna Kosakova, nas suas listas.

Além disso, os Estados Unidos sancionaram também o seu filho, Nady Salamé.

Estas medidas congelam os respetivos bens nos três países, proíbem-nos de permanecer no Canadá e no Reino Unido e de fazer negócios com empresas e indivíduos canadianos e norte-americanos.

No total, 300 milhões de dólares norte-americanos (272 milhões de euros) terão sido desviados do banco central libanês, precisou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

A ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Mélanie Joly, declarou que as sanções enviam uma mensagem clara de que os aliados "não tolerarão os atos de corrupção em grande escala que contribuíram para o colapso económico do Líbano".

Governador do Banco Central de 1993 até ao final do mês passado, Salamé foi o arquiteto de uma política financeira que permitiu ao Líbano recuperar após 15 anos de guerra (1975-1990).

Mas com o país mergulhado numa grave crise económica desde o fim de 2019, muitos o consideram responsável, juntamente com os dirigentes políticos aos quais está estreitamente ligado, pela ruína do Líbano.

Salamé está também na mira da justiça libanesa e europeia, e há investigações em curso sobre a sua fortuna na Europa.

Contudo, um responsável da justiça libanesa indicou hoje à agência de notícias francesa AFP, a coberto do anonimato, que a investigação nacional à fortuna do ex-banqueiro foi suspensa -- eventualmente por meses ou anos -- depois de o juiz de instrução, Charbel Abu Samra, ter sido processado por outro juiz por incumprimento do dever de mandar deter Salamé.

O ex-banqueiro de investimentos franco-libanês é também alvo de dois mandados de captura emitidos por França e pela Alemanha, mas o Líbano não extradita os seus cidadãos.

A justiça francesa efetuou, além disso, 12 penhoras do seu património imobiliário e bancário, num total de dezenas de milhões de euros.

Em 2022, França, Alemanha e Luxemburgo já tinham congelado bens no valor de 120 milhões de euros suspeitos de lhe pertencer.