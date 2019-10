EUA. Candidata Elizabeth Warren considera suspender apoios a Israel

A senadora democrata Elizabeth Warren, candidata às primárias do Partido Democrata para a presidência norte-americana, declarou no domingo que consideraria reter os apoios a Israel de modo a forçar esse país a congelar as construções na Cisjordânia.

“Neste momento, [o primeiro-ministro] Benjamin Netanyahu diz que Israel está a caminhar para um plano de ainda mais construções [na Cisjordânia]. Isso não nos leva a uma solução de dois Estados”, considerou Elizabeth Warren.



“A política oficial dos Estados Unidos é apoiar uma solução de dois Estados e, se Israel se está a dirigir no sentido oposto, então está tudo sobre a mesa”, sublinhou.





Sen. Elizabeth Warren: "It is the official policy of the United States of America to support a two-state solution, and if Israel is moving in the opposite direction, then everything is on the table." pic.twitter.com/GjumaLoZ9k