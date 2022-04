EUA. Candidato republicano ao Senado compara Zelensky a Bin Laden

De acordo com o candidato, que se mudou há pouco para o Estado do New Hampshire, existem muitos “paralelismos” entre Zelensky, presidente da Ucrânia, e Osama Bin Laden, terrorista morto por tropas norte-americanas em 2011 e um dos mentores do 11 de setembro de 2001.



“Lembrem-se: da mesma maneira que Zelensky agora é um herói, Osama Bin Laden também já foi considerado um herói”, declarou Fenton.



A idolatria a que Fenton se referiu prende-se com a luta de Bin Laden contra os soviéticos aquando da invasão no Afeganistão, nos anos 80. O candidato referiu-se a um artigo de 1993, no Independent, do Reino Unido, cujo título se referia a Bin Laden como “herói” num tom irónico, questionando as ambições militares do terrorista que usava como fachada um projeto social no Sudão.



No artigo afirmava-se que, “fora do Sudão, Bin Laden não é muito estimado”, citando o próprio Bin Laden, a explicar que não teve apoio por parte dos Estados Unidos.



Bruce Fenton comparou a interferência de Reagan e CIA no Afeganistão com a invasão russa da Ucrânia, avisando que os Estados Unidos deviam apenas enviar tropas para território ucraniano caso exista uma ameaça clara à Constituição americana.



A Administração Biden tem recusado o envio de tropas para a Ucrânia, já que o mesmo seria uma declaração de guerra da NATO à Rússia. No entanto, os americanos já enviaram milhares de milhões de dólares em ajuda militar para o país do leste europeu.



Este é mais um comentário sem fundamento do agora candidato ao Senado pelo New Hampshire. Já em 2015, nas suas redes sociais, o milionário escrever que “o nosso governo [americano] já penso que Bin Laden era um herói”.



Em 2003, o mesmo Bruce Fenton fez comentários de que a invasão ao Iraque nunca devia ter acontecido porque não tinha a certeza se seria bom para o mundo em termos de segurança ter “Saddam Hussein atrás das grades”.



Sendo bilionário da bitcnoin, Fenton está a apresentar uma campanha que quer cortar com as campanhas tradicionais. Fenton explicou em entrevista querer menos fundos para a polícia mas não da maneira que muita gente pede.



Bruce Fenton explicou que devem ser aplicadas menos leis no setor policial e que o governo norte-americano pura e simplesmente não devia ter dado uma resposta à pandemia de covid-19. Fenton anunciou que vai investir cinco milhões de dólares em bitcoin na sua campanha e já explicou ao Politico que “se concorresse [ao senado], seria por todos os bitcoiners e residentes do New Hampshire”.



Fenton candidata-se ao cargo no Estado com mais três candidatos republicanos, todos eles com experiência política. O milionário é um dos que levantam dúvidas sobre as eleições de 2020 que colocaram Joe Biden no executivo, afirmando que “ a credibilidade das eleições está sob ameaça”.