EUA. Candidatos a vice-Presidente revelaram outras ambições, dizem analistas

"Kamala Harris, que já foi candidata presidencial nas primárias deste ano no Partido Democrata, poderá estar já na `pole position` para 2024, pois mesmo que Joe Biden seja vencedor, poucos acreditam que se recandidatará a um segundo mandato", disse à Lusa Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, lembrando que o candidato democrata já tem 77 anos.

Por outro lado, também Pence pode ter passado este debate a pensar no seu futuro político, recuperando ambições que já teve num passado recente e pensando nas próximas eleições presidenciais.

"Mike Pence, independentemente de Trump ser reeleito ou não, tem manifestado interesse em concorrer à nomeação republicana de 2024 e, como atual vice-Presidente, poderá ter hipóteses em obter essa nomeação", conclui Nuno Gouveia.

Jennifer Logan, professora de Ciência Política da Universidade George Washington concorda com esta possibilidade e chama a atenção para a forma como Harris e Pence procuraram, várias vezes ao longo do debate, não ficar demasiado comprometidos com as posições dos candidatos a Presidente dos EUA.

"Nas matérias sensíveis e polémicas, percebia-se a vontade de ambos em manterem alguma distância sobre as posições oficiais das candidaturas presidenciais. Por exemplo, quando Kamala Harris falava sobre a influência dos setores mais radicais do Partido Democrata ou quando Mike Pence hesitava por segundos, antes de falar das matérias de política ambiental de Trump", explicou Logan.

Nas redes sociais, logo após o debate, vários analistas chamaram a atenção para o tom mais cordial da discussão entre Harris e Pence, comparando-o com o tom agressivo e pleno de interrupções abruptas do primeiro debate entre Trump e Biden, mas não esqueceram os momentos em que o atual vice-Presidente procurou ignorar a moderação.

"Não me parece que a forma como Pence está a interromper o debate possa trazer vantagens para a candidatura republicana", escreveu o influente jornalista Dan Rather, na sua conta da rede social Twitter, mas concluindo que este confronto não terá grande impacto no resultado das eleições marcadas para 03 de novembro.

"Duvido que isto mude o voto de alguém. E isso não são boas notícias para a campanha de Trump", concluía Dan Rather, referindo-se ao facto de as sondagens revelarem uma queda significativa nas intenções de voto no candidato republicano, o que o obriga a procurar recuperar terreno eleitoral.

Nuno Gouveia saúda o tom do debate, dizendo que ele foi "como uma espécie de pausa para respirar, no meio de uma campanha presidencial caótica, dominada pela personalidade irascível e indisciplinada de Donald Trump".

E concorda com Rather, sobre o impacto eleitoral do confronto da passada madrugada, dizendo que "em termos de consequências para a corrida eleitoral, nada mudará na dinâmica após este debate, pois ambos os candidatos funcionaram como defensores eficazes das plataformas políticas em disputa, mas sem cometerem erros comprometedores".

Jennifer Logan salienta ainda a capacidade que ambos os candidatos demonstraram para procurar ser mais factuais, embora nem sempre rigorosos, nas afirmações que fizeram.

Vários analistas concluirão ainda que o debate revelou mais por aquilo que não foi dito, com o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris a fugirem às perguntas mais incómodas.

"Parecia que eles vinham preparados, ambos, para não esclarecer o que não querem esclarecer", disse à Lusa Jennifer Logan, referindo-se aos momentos do debate em que os dois candidatos contornaram as perguntas da moderadora, Susan Page, do jornal USA Today.

Logan referia-se ao facto de Mike Pence não ter respondido quando interrogado sobre se o Presidente Donald Trump aceitará o resultado das eleições, no caso de perder contra Joe Biden; e ao facto de Kamala Harris nada ter esclarecido quando interrogada sobre se os democratas tencionam aumentar o número de juízes no Supremo Tribunal, para procurar equilibrar a desvantagem de magistrados progressistas, devido às nomeações efetuadas por Trump.

"Foram hábeis, a evitar declarações que poderiam ser arriscadas. Falta saber se o eleitorado lhes perdoará estas omissões", diz a professora de Ciência Política.