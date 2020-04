EUA. Casa Branca trabalha com cenários de até dois milhões de mortos

No passado domingo, o conselheiro de saúde da Casa Branca, Anthony Fauci, fez uma previsão nade que mais de 100 mil americanos podiam morrer da doença Covid-19. As piores previsões de Fauci apontam para 200 mil mortes.No entanto,Deborah Birx disse estar “muito preocupada com todas as cidades dos Estados Unidos” e revelou queEstes números mais alarmantes são, tal como explica Birx, apenas uma projeção do número de mortes caso o país “nada fizesse” para travar a propagação do vírus.“Acho que toda a gente compreende que, neste momento, podemos ir dos cinco aos 50, daí aos 500 e daí aos 5.000 casos muito rapidamente”, afirmou Birx durante a entrevista ao programa Today, da NBC News na segunda-feira.Deborah Birx considera que, mas não temos a certeza de que toda a América esteja a responder de maneira uniforme para se proteger”.

Trump alerta para “semanas dolorosas”

Por sua vez, Donald Trump parece ter saído da sua bolha otimista e assimilado que a progressão do novo coronavírus nos EUA não está a abrandar, bem pelo contrário.O presidente dos EUA disse que estas previsões são “sérias” e que espera que não se venham a concretizar:, e espero que quanto mais trabalharmos na fase de mitigação, menores sejam as hipóteses de o número ser tão alto. Mas para ser realista, temos de estar preparados para essa possibilidade".uma vez que o número de pessoas contagiadas continua a aumentar. No final deste período, que Trump associa ao pico da crise, o Presidente norte-americano espera que o país possa “ver a luz ao fundo do túnel”.

O presidente norte-americano anunciou ainda na segunda-feira o prolongamento das medidas de distanciamento social já implementadas até 30 de abril. Na passada semana, Trump tinha apontado 12 de abril, a Páscoa, como a data em que o país podia potencialmente voltar ao normal.







“Nada é pior do que declarar vitória antes que a vitória seja conseguida. Essa seria a maior perda de todas”, declarou Trump.