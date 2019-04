EUA. Casal condenado a prisão perpétua por maltratar os filhos

Antes de ler a sentença, o juiz lamentou o tratamento "egoísta, cruel e desumano" de que foram alvo os treze filhos do casal Turpin. Ainda assim, alguns dos jovens desculparam as atitudes dos pais.



Depois de 25 anos de cadeia, Louise e David podem pedir liberdade condicional. Se lhes fôr negada, ficam na prisão até à morte.



O caso foi descoberto há um ano quando uma das filhas conseguiu fugir daquela que ficou conhecida como "A Casa dos Horrores".



Ao chegar ao local a polícia encontrou várias crianças acorrentadas às camas com correntes e cadeados, na escuridão e num ambiente sem condições sanitárias.