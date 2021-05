EUA. Ciberataque interrompe fornecimento de combustíveis e causa pânico

Foram afetados 17 Estados e rotas de aviões tiveram de ser desviadas. Os consumidores entraram em pânico, os preços dispararam e o combustível começou a faltar em milhares de bombas.



Florida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia declararam mesmo o estado de emergência.



O FBI apurou que o ataque não foi praticado pelo Governo Russo, mas veio da Rússia, cometido pelo grupo de piratas conhecido como The Dark Side.



A situação do abastecimento de combustíveis deve demorar uma semana a normalizar, e o presidente Joe Biden decidiu falar amanhã ao país.