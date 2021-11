EUA. Cinco mortos e dezenas de feridos em atropelamento durante desfile de Natal

“Neste momento, podemos confirmar que cinco pessoas morreram e mais de 40 estão feridas”, de acordo com uma publicação na conta da câmara da cidade, na qual se ressalva que os números “podem mudar” à medida que mais informação é recolhida.





At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody. — cityofwaukesha (@CityofWaukesha) November 22, 2021



O veículo utilizado no ataque, um SUV de cor vermelha, foi recuperado e uma pessoa foi detida.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram um carro a atravessar o local do desfile a grande velocidade.O chefe da polícia local, Daniel P. Thompson, afirmou que os seus investigadores estão ainda a procurar identificar as vítimas. Há neste momento, segundo o mesmo responsável, “uma pessoa de interesse sob custódia”. Todavia, não confirmou se se trata do condutor do veículo.

Disparos da polícia

. Mas ninguém terá sido atingido, ainda segundo as autoridades norte-americanas.

O local “encontra-se agora a salvo e seguro”, afirmou o chefe da polícia Daniel P. Thompson.



Contactado pela cadeia televisiva norte-americana CNN, um hospital do condado de Waukesha adiantou ter recebido 13 pessoas, das quais três em estado crítico, quatro em estado grave seis com ferimentos ligeiros.Por sua vez, um hospital pediátrico de Milwaukee, indicou estar a tratar 15 feridos Parte dos feridos foi transportada peara o Hospital Froedtert, na mesma cidade.

Testemunhas

Igualmente ouvida pela norte-americana CNN, Angele O’Boyle, que vive num apartamento próximo do local do atropelamento, contou que estava a ver o desfile, a partir de uma varanda:

O condado de Waukesha localiza-se a cerca de 30 quilómetros da baixa da cidade de Milwaukee.



“Atropelou, de imediato, pelo menos duas pessoas e passou-lhes por cima. E então continuou pela estrada até ao Parque do Povo, que fica no fim do quarteirão, e continuou sem parar”, acrescentou.Por sua vez, Kaylee Staral, estagiária num jornal de Milwaukee, que estava também a acompanhar o desfile, disse que o atropelamento ocorreu “provavelmente cerca de 20 a 30 minutos depois do início do desfile”.“Um SUV vermelho veio a acelerar no meio da rua – houve muitos gritos – e chegámos a pensar que talvez fosse o Pai Natal, mas era um SUV vermelho e atingiu muitas pessoas. Havia muitas pessoas pelo chão”, relatou à CNN.

Escolas fechadas

Kathy and I are praying for Waukesha tonight and all the kids, families, and community members affected by this senseless act. I'm grateful for the first responders and folks who acted quickly to help, and we are in contact with local partners as we await more information. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 22, 2021

A polícia indicou que todas as estradas no local do atropelamento vão permanecer fechadas durante 24 horas, pelo menos, assim como o comércio.No Twitter, o governador do Wisconsin, Tony Evers escreveu que rezaria por Waukesha “e todas as crianças, famílias e membros da comunidade atingidos por este ato sem sentido”.