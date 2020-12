EUA. Colégio Eleitoral confirma vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais

O Colégio Eleitoral confirmou a vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas do passado dia 3 de Novembro. O candidato democrata obteve 302 votos dos Grandes Eleitores, muito acima dos 270 que precisava e Donald Trump só conseguiu 232. Joe Biden, Presidente eleito realçou que "a constituição e a vontade do povo prevaleceram", no discurso depois do colégio eleitoral ter confirmado a vitória.