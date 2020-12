EUA. Colégio eleitoral deverá confirmar eleição de Joe Biden

Cada um dos 50 Estados norte-americanos reúne hoje o grupo de Grandes Eleitores que vai escolher o próximo líder do país.



Nas eleições de 3 de novembro, o democrata Joe Biden conseguiu os votos suficientes para garantir 306 Grandes Eleitores, acima dos 270 necessários para a maioria dos 538 votos no Colégio Eleitoral. Trump teve apenas 232.



Ainda assim, cada Grande Eleitor tem a liberdade de escolher o candidato em que vai votar nesta reunião e pode mesmo não seguir as escolhas do voto popular.



O Presidente dos Estados Unidos toma posse no dia 20 de janeiro.