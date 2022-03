EUA colocam na `lista negra` 100 aviões russos, incluindo jato de Abramovich

Uma centena de aviões russos, incluindo do empresário russo Roman Abramovich e os Boeing da Aeroflot, que recentemente violaram as sanções dos Estados Unidos à Rússia, foram hoje colocados na `lista negra` do Departamento de Comércio norte-americano.