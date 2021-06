EUA com 33.377.730 casos e 597.938 mortes desde o início da pandemia

A Califórnia é o estado mais atingido pela pandemia com 63.282 mortes, seguido de Nova Iorque (53.472), Texas (51.736), Florida (36.973), Pensilvânia (27.360), Nova Jersey (26.285) e Illinois (25.372).

Outros estados com um grande número de mortes são a Geórgia (20.986), Michigan (20.600), Ohio (19.980), Massachusetts (17.915) ou Arizona (17.700).

Em termos de infeções, a Califórnia tem 3.796.152, seguida do Texas com 2.964.109, a Florida é a terceira com 2.332.867 e Nova Iorque é a quarta com 2.106.399.

No que diz respeito às vacinas, cerca de 171,3 milhões de pessoas (51,6% da população) receberam pelo menos uma dose, das quais 139,7 milhões (42,1%) já estão totalmente inoculadas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC). EFE

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.731.297 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.