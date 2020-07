EUA com 832 mortos e 60.207 novos casos nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de sexta-feira (01:30 de hoje em Lisboa), desde o início da epidemia no país foram contabilizados cerca de 3.698.209 milhões de casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no país, enquanto o número de óbitos é de 139.960.

Há várias semanas que os novos contágios têm vindo a aumentar no sul e no oeste do país, de longe o mais afetado do mundo pela doença, em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.684 pessoas das 48.390 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.