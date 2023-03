EUA comprometem-se com 6 MMUSD para combater ameaças aos oceanos

Na conferência `Nosso Oceano`, que está a decorrer na Cidade do Panamá, a delegação dos EUA, chefiada pelo enviado presidencial para os assuntos das alterações climáticas, John Kerry, "trabalhou com aliados e parceiros para enfrentar a crise climática, combater a poluição marinha, apoiar a pesca sustentável, estabelecer áreas marinhas protegidas efetivas, promover uma economia azul sustentável e uma segurança marítima avançada", especificou-se no texto.

Aquela verba prometida distribui-se por 77 anúncios feitos pela delegação dos EUA, concentrados em seis áreas, a saber, alterações climáticas, áreas marinhas protegidas, pesca sustentável, poluição marinha, economias azuis sustentáveis e segurança marítima.

Quase metade dos anúncios (30) respeitou à primeira destas áreas, que absorveram parte significativa das verbas, no total de cinco mil milhões de dólares.

Aqui, os EUA destacaram o nexo entre o clima mundial e o oceano, incluindo o papel das soluções climáticas baseadas no oceano para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e melhorar a resiliência climática global.

Em concreto, ainda segundo o Departamento de Estado, as iniciativas visam promover o transporte marítimo verde, a energia renovável `offshore`, a saúde, a resiliência e a vitalidade das comunidades costeiras e ainda a pesquisa, a modelagem e a observação do clima.