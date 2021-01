EUA. Comunidade negra garantiu eleição democrata na Geórgia

Na mesma noite em que o mundo assistia à invasão do Capitólio, na semana passada, o democrata Raphael Warnock vencia as eleições especiais para o Senado dos Estados Unidos na Geórgia, tornando-se no primeiro senador negro na história do Estado conservador.





Foi uma vitória histórica nas eleições dos Estados Unidos:Warnock, que derrotou a republicana Kelly Loeffler, é pastor na mesma igreja em que Martin Luther King pregou até ser assassinado em 1968, em Atlanta, durante o movimento pelos direitos cívicos dos afro-americanos.

"Esta noite, demonstrámos que com esperança, trabalho duro e pessoas do nosso lado, tudo é possível", disse Warnock aos apoiantes num discurso virtual.







A verdade é que a vitória de Warnock torna-se um importante capítulo na história dos Estados Unidos e para a comunidade negra norte-americana, além de crucial para o Partido Democrata, garantindo o controlo do Senado.





os democratas estavam ainda mais otimistas quanto à eleição de Raphael Warnock, graças à aproximação da comunidade negra deste Estado, nos últimos anos, ao Partido Democrata e a figuras como Abrams. Segundo o Guardian , em 2018, Stacey Abrams ficou a 1,4 pontos percentuais de se tornar a primeira governadora afro-americana da Geórgia e a primeira mulher negra a ser governadora na história do país. Desta vez,





Para os analistas, os afro-americanos são os eleitores democratas mais confiáveis ​​do país - nas últimas cinco décadas, os candidatos democratas à Presidência e ao Congresso conquistaram cerca de 90 por cento dos eleitores negros em média. Só na Geórgia, a comunidade negra tem aumentado nos últimos anos e atualmente representa cerca de um terço dos residentes do Estado, o que favorecia os democratas.





A campanha de Stacey Abrams deu início ao trabalho de mobilização de eleitores de base e esforços para cativar mais eleitores, especialmente em comunidades negras. E, embora tenha perdido aquela eleição, estava bem estabelecido o manual de como aumentar a participação educando os residentes da Geórgia sobre o processo de votação e fazendo com que os cidadãos descomprometidos fossem votar. E, de facto, funcionou: os eleitores votaram e Warnock venceu.





Warnock venceu a senadora Kelly Loeffler, eleita para o cargo em dezembro de 2019, por 75 mil votos numa eleição em que 4,4 milhões de georgianos participaram - e a participação de eleitores afro-americanos excedeu quase todas as projeções.





As estratégias de mobilização continuaram após a eleição presidencial. A comunidade afro-americana da Geórgia - desproporcionalmente afetada por longos tempos de espera para votar, encerramento de assembleias de voto e requisitos de identificação de eleitores - resistiu às tentativas de complicar e desencorajar a sua participação nestas eleições e o resultado está à vista. O resultado destas eleições não é o produto de um novo movimento ou aproximação de eleitores, mas sim o resultado de uma longa e constante construção para aumentar e manter a participação negra.





Além disso, a eleição de Warnock também foi apoiada pela sua etnia e género. Os estudos de ciência política mostram que os candidatos democratas negros levam a que mais cidadãos vão votar e apoiem os candidatos durante as campanhas.





De acordo com as estatísticas, Joe Biden conquistou 83 por cento dos homens negros na Geórgia contra os 16 por cento de Donald Trump, mas Warnock ganhou 90 por cento deste bloco - um em cada oito de todos os eleitores.





Os analistas concluem que candidatos negros com agendas progressistas em Estados com uma população negra significativa podem tornar-se numa fórmula vencedora. Os eleitores afro-americanos na Geórgia não conseguiram apenas vitórias históricas nas disputas para o Senado, na semana passada, mas também alcançaram o regresso do controlo democrata do Senado dos Estados Unidos, com Kamala Harris servindo como voto de desempate.